Панарин стал первой звездой дня в НХЛ, Кучеров – третьей

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

В матче с «Детройт Ред Уингз» (5:2) Панарин забил три шайбы и сделал одну голевую передачу. Россиянин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», кто набирал минимум два очка во всех четырех стартовых играх сезона. Всего на его счету 11 (3+8) очков в четырех матчах.

Второй звездой дня признан голкипер вратарь «Сент-Луис Блюз» Джоэл Хофер, отразивший все 34 броска в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ).

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал третьей звездой дня. В матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3) он оформил дубль (на его счету победная шайба). В трех матчах сезона россиянин забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.