«Нефтехимик» проведет матчи с «Торпедо» и «Сочи» без зрителей

Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила, что домашние матчи с «Торпедо» (22 октября) и «Сочи» (24 октября) пройдут без зрителей.

© Чемпионат.com

Отмечается, что календарные игры 26 октября с «Автомобилистом» и 29 октября с «Ладой» пройдут с болельщиками и без каких-либо ограничений.

Ранее в СМИ появлялась информация, что данные ограничения могут быть связаны с саммитом стран БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. В постановлениях, где говорилось о спортивных мероприятиях, была указана не только Казань, но и Нижнекамск.

«Нефтехимик» после 17 матчей набрал 19 очков и занимает четвёртое место в таблице Востока.