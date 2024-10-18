Блюгерс и Балинскис устроили первую латвийскую драку в истории НХЛ

Блюгерс и Балинскис подрались в матче «Ванкувера» и «Флориды». Это первая чисто латвийская драка в истории НХЛ
Теодорс Блюгерс и Увис Балинскис подрались в матче «Ванкувера» и «Флориды».
«Пантерс» уступили «Кэнакс» (2:3 ОТ) на своей площадке в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В середине второго периода произошла потасовка с участием игроков обеих команд.
Форвард канадского клуба Теодорс Блюгерс сцепился с защитником южан Увисом Балинскисом. Игроки сбросили краги, но схватка быстро перешла в партер. Тем не менее, оба игрока были наказаны 5 минутами штрафа.
По данным Sportsnet Stats, это первая чисто латвийская драка в истории лиги.
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