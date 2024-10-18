Широков поделился мнением о пресс-конференциях Ротенберга

Роман Широков поделился мнением о пресс-конференциях Романа Ротенберга.

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– Вас восхищают футбольно-хоккейные пресс-конференции Романа Ротенберга?

– Вчера он ее через Аршавина построил. Наверное, Андрей в восторге.

Как я слышал, все остальные – тоже. Потому что из скучного мероприятия пресс-конференция превращается в какой-то перфоманс, откуда можно какие-то цитаты вытащить. Потом ее обсуждают до следующей игры.

Наверное, это тоже способствует популяризации хоккея. Тем более эти фамилии «Шулшер», «Фергусон»… Роман Борисович называет некоторых людей на свой манер. Самое главное, что он их знает. И не только фамилии, но и всю их историю, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.