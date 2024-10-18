Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел из «Салавата» в «Динамо»

Нападающий «Салавата Юлаева» Матвей Гуськов переходит в московское «Динамо». Взамен уфимский клуб получает денежную компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба «Салавата Юлаева».

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Гуськов выступал за «Салават Юлаев» с лета 2023 года. На его счету 46 матчей, в которых он набрал 7 (2+5) очков.

Гуськов дебютировал в МХЛ в 2017 году в составе «Красной Армии». После двух лет выступления в Северной Америке игрок вновь вернулся в систему ЦСКА, где играл во всех лигах и завоевал два Кубка Гагарина. В 2023 году был обменян в уфимский клуб. Всего в КХЛ на счету нападающего 133 матча, в которых он набрал 24 (6+18) очка.