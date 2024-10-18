Натан Болье, Уилл Батчер и Майкл Маклауд покинули «Барыс»

Пресс-служба «Барыса» сообщает о прекращении сотрудничества с защитниками Натаном Больё и Уиллом Батчером, а также нападающим Майклом Маклаудом. Контракты расторгнуты по инициативе клуба с выплатой компенсации.

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