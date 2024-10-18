Канадский защитник «Нефтехимика»: шокировало, как в России живут люди

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака рассказал о жизни в России и о том, что его шокировало в стране.

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— Какие были ожидания от страны? Всё-таки переехали в совсем другую среду.

— Полный культурный шок. Я видел вещи, которые никогда бы не увидел в Северной Америке — в большей степени это касается того, как тут живут люди. Не в плохом смысле, просто всё совсем по-другому. К этому нужно привыкнуть. А ещё нужно как-то объяснять, что не говоришь по-русски. Думаю, Google Translate сейчас самое используемое приложение в моём телефоне (смеётся). Это часть жизни, в ней нужно через многое проходить, — сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.