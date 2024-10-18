Канадский защитник оценил предложение от «Нефтехимика»

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака рассказал, что его удивило предложение от нижнекамского клуба.

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— Удивило, что пришло предложение из КХЛ? Наши клубы редко смотрят в сторону ECHL, где вы провели половину прошлого сезона.

— Да, есть такое. Думаю, что благодаря правильным связям у меня появилась возможность получить контракт. Сначала, когда я только услышал о предложении из КХЛ от агента, я был шокирован. Агент сказал: «Тебя зовут в КХЛ», а я такой: «Нифига себе» (смеётся). Да, сначала это был шок, но сейчас я уверен, что принял правильное решение, — сказал Профака в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.