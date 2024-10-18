«Сочи» одержал уверенную сухую победу над «Куньлунем» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на «Арене-Мытищи» в Мытищах. «Сочи» одержал победу со счётом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0).

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В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов, Джесси Грэм. Хоккеистам удалось на 14-й минуте первого периода сделать счёт 4:0.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 17 игр. «Сочи» располагается там же на 11-й строчке, заработав 13 очков после 16 матчей.

Команда из Сочи также прервала свою трёхматчевую серию поражений. За «Сочи» остаётся и первая победа в рамках «Нового дерби» в КХЛ