Канадский хоккеист назвал две удивившие его в России вещи

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Лука Профака назвал две удивившие его в России вещи. Его слова приводит «Чемпионат».

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Хоккеист заявил, что его поразили баня и еда. Он подчеркнул, что продукты в России более свежие.

Профака подписал контракт с «Нефтехимиком» летом 2024 года. В нынешнем сезоне КХЛ 22-летний форвард провел в составе команды 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Ранее американский нападающий клуба КХЛ «Лада» Энтони Греко заявил, что испытал культурный шок после переезда в Россию. Спортсмен рассказал, что его удивили многие российские вещи.