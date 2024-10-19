Стало известно о задержках зарплаты в «Салавате Юлаеве»

В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Салават Юлаев второй месяц происходят задержки с выплатой зарплаты игрокам. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Уточняется, что сроки задержки небольшие, однако легионеры уфимской команды думали над тем, чтобы 18 октября не выйти на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором». Принять участие в игре они согласились только после того, как поговорили с главным тренером клуба Виктором Козловым.

Матч «Салавата Юлаева» с Трактором прошел в Челябинске. Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

Уфимская команда в нынешнем сезоне набрала 16 очков в 14 матчах. Клуб находится на седьмом месте в Восточной конференции.