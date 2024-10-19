"Спартак" обыграл "Амур" в матче КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 5:4 победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 7 100 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Пашин (23-я минута), Андрей Локтионов (30), Павел Порядин (32, 39) и Николай Голдобин (36). Нападающий красно-белых Пашин впервые отличился в нынешнем сезоне. У "Амура" голами отметились Ефим Гуркин (7), Алекс Броадхёрст (20, 37) и Игнат Коротких (53).

Нападающий "Спартака" Голдобин забросил 100-ю шайбу в КХЛ. Этот гол стал 4-м для хоккеиста в текущем сезоне. В прошлом регулярном чемпионате Голдобин набрал 78 очков (36 голов + 42 результативные передачи) в 67 матчах, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды.

"Спартак" располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Жамнова набрали 24 очка в 17 матчах. "Амур" с 12 очками после 17 встреч идет на 11-м месте на Востоке. Следующий матч "Спартак" на выезде проведет 21 октября против владивостокского "Адмирала". "Амур" 23 октября сыграет в гостях против московского ЦСКА.

В другом матче дня "Адмирал" со счетом 5:3 обыграл тольяттинскую "Ладу". Встреча прошла во Владивостоке.