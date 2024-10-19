«Локомотив» одолел «Барыс» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и казахстанский «Барыс». Команды играли на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 2:1).

© Чемпионат.com

В составе «Барыс» заброшенной шайбой отметился Алихан Асетов. За «Локомотив» забили Дмитрий Симашев, Егор Сурин, оформивший свой первый гол в КХЛ, Алексей Береглазов.

«Барыс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала семь очков за 17 матчей. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 28 очков после 18 игр.