«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Минск-Арена» в Минске. «Динамо» одержало победу со счётом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

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В составе «Нефтехимика» заброшенной шайбой отметился Андрей Белозёров. За «Динамо» забили Роман Горбунов, Джордан Гросс, Роб Хэмилтон и Брэди Лайл.

Минское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 19 очков за 16 матчей. «Нефтехимик» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 19 очков после 18 игр.