Кучеров отметился голом в четвертом матче НХЛ подряд

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Оттавой". Встреча прошла в столице Канады и завершилась победой хозяев со счетом 5:4.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дрейк Батерсон (2-я и 34-я минуты), Джош Норрис (14), Брэди Ткачук (19) и Ноа Грегор (47). У проигравших отличились Кучеров (22), Ник Пол (31), Джейк Генцел (39) и Митчелл Чаффи (49).

Кучеров забросил шайбу в четвертом матче подряд со старта сезона. В матче с "Оттавой" он также отметился голевой передачей. На счету россиянина в нынешнем сезоне стало 9 (7 заброшенных шайб + 2 голевые передачи) очков. Ворота "Тампы" защищал россиянин Андрей Василевский.

"Тампа" потерпела первое поражение в текущем сезоне. Команда набрала шесть очков после четырех матчей и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Оттава" с шестью очками после пяти игр располагается на пятой строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Тампа" в ночь на 22 октября по московскому времени в гостях сыграет с "Торонто". "Оттава" в ночь на 23 октября на выезде встретится с "Ютой".