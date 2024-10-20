Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Коламбус» в НХЛ

Сегодня, в ночь с 19 на 20 октября, «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке уступил «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершилась со счётом 1:3 (0:1, 0:0, 0:2).

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В составе победителей голами отличились Марко Росси, Матс Цуккарелло и российский нападающий Кирилл Капризов (1+1). Другой россиянин Яков Тренин отметился голевой передачей. Марат Хуснутдинов завершил встречу без результативных действий.

За гостей единственную шайбу забросил россиянин Егор Чинахов. Кирилл Марченко и Иван Проворов завершили игру, не отметившись результативными действиями. На счету голкипера хозяев Даниила Тарасова 32 сейва.

Следующий матч «Коламбус» проведёт дома с «Торонто Мэйпл Лифс». «Миннесота», в свою очередь, в гостях встретится с «Флоридой Пантерз». Обе встречи пройдут 23 октября.