Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по голам на старте сезона

Российский нападающий Никита Кучеров стал первым игроком в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг», забившим не менее семи голов в первых четырёх играх сезона.

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Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:5).

Всего за карьеру в НХЛ принял участие в 729 матчах, в которых записал в свой актив 327 голов и сделал 555 результативных передач.

«Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала шесть очков за три матча. «Оттава» располагается там же, на седьмой строчке, заработав шесть очков после пяти игр.