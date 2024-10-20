Овечкин рассказал о впечатлениях от старта сезона в НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что доволен игрой команды на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает The Hockey News.

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«Мы хорошо контролируем шайбу, не совершаем много ошибок. Генерируем броски по воротам и хорошо перемещаем шайбу в атаке», — сказал Овечкин.

Овечкин 20 октября забросил свою первую шайбу в текущем сезоне. Он поразил ворота «Нью-Джерси», находясь на «пятаке». Этот гол стал 854-м в карьере Александра, его отставание в гонке лучших снайперов в истории лиги от легендарного канадца Уэйна Гретцки (894) сократилось до 40 шайб.

Встреча состоялась на стадионе «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 5:5, а в овертайме сильнее оказался «Вашингтон». Победную шайбу забросил Том Уилсон, его ассистентами выступили Дилан Строум и Джейкоб Чикран. Уилсон отличился также и в основное время.