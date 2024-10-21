Россиянин признан второй звездой недели в НХЛ

Российский хоккеист, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин признан второй звездой недели в НХЛ. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Панарин занял второе место в лиге как один из самых результативных игроков. Сейчас на счету россиянина 12 очков в пяти матчах за «Рейнджерс» на старте сезона-2024/2025.

Первой звездой недели стал Сэм Райнхарт, игрок «Флориды Панетрз». Третья звезда — Филип Густавссон, хоккеист «Миннесоты Уайлд».