"Адмирал" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Владивостокский "Адмирал" со счетом 4:3 в овертайме обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во Владивостоке в присутствии 5 155 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Егор Петухов (31-я минута), Иван Муранов (31), Кирилл Петьков (55) и Георгий Солянников (62). У "Спартака" отличились Николай Голдобин (1), Андрей Миронов (9) и Адам Ружичка (28).

Этот матч стал 127-м для Дмитрия Вишневского в качестве капитана "Спартака". Защитник вышел на первое место среди капитанов "Спартака" в истории КХЛ, опередив по этому показателю Дмитрия Калинина (126).

"Адмирал" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 17 матчах. "Спартак" идет вторым на Западе с 25 очками после 18 встреч.

Свой следующий матч "Спартак" проведет 25 октября в Москве против петербургского СКА. "Адмирал" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Ак Барсом".