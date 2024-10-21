Александр Георгиев стал худшим вратарём НХЛ по одному из показателей

Российский голкипер, играющий в «Колорадо Эвеланш», Александр Георгиев стал худшим вратарём Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по пропущенным голам выше ожидаемого. Такую статистику опубликовал хоккейный аналитик JFresh.

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Результат Георгиева по показателю пропущенных голов выше ожидаемого (GSAx) равен «-7,2». На втором месте после него вратарь «Филадельфии» Иван Федотов — «-4,4».

Отметим, что «Эвеланш» проиграли четыре матча из пяти на старте сезона-2024/2025, в них они пропустили 25 шайб. В матче с «Бостон Брюинз» (3:5) россиянин пропустил четыре гола.

Сам Георгиев прокомментировал ситуацию с большим количеством пропущенных шайб, заявив, что ему предстоит извлечь из этого урок.