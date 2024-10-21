Экс-нападающий «Айлендерс» оценил важность дресс-кода команды

Нападающий «Амура» Арно Дюрандо рассказал, как на команду влияет дресс-код, который принят в системе «Айлендерс».

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— В фарм-клубе «Айлендерс» тоже есть дресс-код, как и в основе?

— Да, конечно. Те же самые правила: ты всегда должен быть чисто выбрит, никаких длинных причёсок, всегда быть в костюме. Когда ты подписываешь контракт, то знаешь, что здесь есть правила и их нужно соблюдать. Это никогда не было проблемой для кого-то из игроков, это сплачивает команду, учит тебя уважению. Если для вас это проблема, то всегда можно выбрать другую команду.

— С легендарным Лу Ламорелло вы общались?

— Конечно, он в этом бизнесе очень давно, фантастический генменеджер, все парни его уважают, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.