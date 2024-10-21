Канадский игрок «Амура» вспомнил самого сложного оппонента в юниорской лиге Квебека

Нападающий «Амура» Арно Дюрандо рассказал, с кем из соперников было сложнее всего играть в юниорской лиге.

— Самый сложный оппонент, против которого приходилось играть на юниорском уровне? — Я бы отметил Конора Гарланда, который сейчас играет в «Ванкувере». Он был очень мастеровитым, классно играл с шайбой. У него было очень сложно её отнять, Конор мог долго владеть ей, приходилось нарезать круги вокруг него, — сказал Дюрандо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

В текущем сезоне Дюрандо провёл 14 матчей, набрал четыре очка, забросив две шайбы, сделав две голевые передачи.