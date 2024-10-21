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КХЛ назвала лучших хоккеистов седьмой недели сезона

Комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определила лучших игроков седьмой недели регулярного чемпионата, сообщается на сайте КХЛ.

КХЛ назвала лучших хоккеистов седьмой недели сезона
© Матч ТВ

Лучшим вратарем был признан Максим Дорожко из подмосковного «Витязя». В его активе две победы в двух матчах недели, в которых по его воротам было нанесено 78 бросков, из них он отразил 98,72% при коэффициенте надежности 0,50.

Среди защитников лучшим стал Никита Лямкин из казанского «Ак Барса», который в двух матчах набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+4». Также на его счету четыре блокированных броска и три перехвата.

Павел Порядин из московского «Спартака» был признан лучшим нападающим недели. В трех матчах он набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+4».

Лучшим новичком стал форвард петербургского СКА Иван Демидов, который в двух матчах отметился заброшенной шайбой и отдал результативную передачу при показателе «+4».

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Источник:Официальный сайт КХЛ

Хоккей
Максим Дорожко
Никита Лямкин
Павел Порядин
Иван Демидов
СКА
Спартак