«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Сочи» в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Садыкова Светлана

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе хозяев шайбы забросили Джошуа Ливо и Нэйтан Тодд. У гостей отличились Данил Авершин и Даниил Сероух. В серии буллитов точнее были хоккеисты уфимцев — 2:1.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сочи» (16 очков) идет десятым на Западе.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет с «Торпедо» 24 октября дома, «Сочи» в этот день отправится в гости к «Нефтехимику».

Прямые трансляции матчей FONBET Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.