Хоккеист системы "Нефтехимика" получил травму позвоночника

ТАСС, 21 октября. Защитник юношеской команды нижнекамского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" Тимур Бариев получил травму позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба "Нефтехимика".

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на лед. "Нефтехимик" окажет необходимую помощь в лечении Тимура", - говорится в заявлении "Нефтехимика".

15-летний хоккеист получил повреждение в матче команд 2009 года рождения в первенстве Поволжья против "Ак Барс - Нефтяника" из города Альметьевск. После толчка в спину хоккеист упал и ударился головой о борт, он не смог покинуть лед самостоятельно. За это нарушение нападающий "Ак Барс - Нефтяника" Давид Ахмадиев заработал удаление до конца игры.