Курьянов рассказал, почему покинул должность генменеджера «Авангарда»

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, что покинул должность генерального менеджера клуба по решению руководства омичей.

Ранее пресс‑служба «Авангарда» сообщала, что Курьянов сложил свои полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды. Исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга.

— Почему вы сложили полномочия генерального менеджера «Авангарда»?

— Так решили в руководстве клуба. Я работаю там, где больше полезен, где нужен «Авангарду» на данный момент, — цитирует Курьянова «Чемпионат».

«Авангард» с 13 очками располагается на 10‑й позиции турнирной таблицы Восточной конференции.