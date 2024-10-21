Московское "Динамо" уступило "Локомотиву" в матче КХЛ

Московское "Динамо" проиграло ярославскому "Локомотиву" в серии буллитов со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Заброшенными шайбами в составе бело-голубых отметились Никита Гусев (13-я минута), Артем Ильенко (26) и Никита Буруянов (28). У "Локомотива" голы забили Даниил Бут (4), Максим Шалунов (5), Артур Каюмов (59), победный буллит реализовал Бут.

Лучший бомбардир прошлого сезона Гусев провел 650-й матч в КХЛ. Первый матч за "Динамо" сыграл Матвей Гуськов, он перешел в команду 18 октября. По информации "Спорт-экспресса", бело-голубые заплатили за переход нападающего 1 000 рублей.

В понедельник президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ нападающему "Динамо" Седрику Пакетту, родившемуся в Канаде. Перед началом прошлого сезона российское гражданство было предоставлено защитнику "Динамо" американцу Бреннану Менеллу. Пакетт продолжит считаться легионером до конца текущего сезона КХЛ.

"Динамо" располагается на седьмой строчке таблицы Западной конференции, команда Алексея Кудашова набрала 20 очков в 18 встречах. "Локомотив" идет на первом месте, имея в активе 32 очка в 19 матчах. В следующей игре "Динамо" 23 октября в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", "Локомотив" 25 октября примет хабаровский "Амур".