Форвард «Торонто» Мэттьюс повторил достижение Овечкина

Форвард и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вошел в десятку лидеров НХЛ по количеству заброшенных шайб в возрасте до 28 лет, сообщает пресс‑служба лиги.

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Мэттьюс в понедельник отличился в матче регулярного чемпионата с «Тампой» (5:2). Для 27‑летнего американца это 371‑я шайба в 586‑м матче за карьеру в НХЛ. Мэттьюс вошел в топ‑10 игроков по голам в лиге в возрасте до 28 лет, сравнявшись с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным (371 шайба в 601 матче).

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 616 шайб в 744 встречах.