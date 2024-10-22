Овечкин рассказал о поддержке Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о поддержке со стороны канадца Уэйна Гретцки, чей рекорд по забитым в регулярных чемпионатах шайбах он пытается превзойти. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Lenta.ru

«Это здорово. Даже когда у меня спад [в игре], он иногда пишет мне и говорит: «Не переживай. Все придет». Он на моей стороне. Если такой человек болеет за меня – это очень круто. Он лучший хоккеист и отличный человек. Он поддерживает меня, и это очень круто», — заявил Овечкин. Газета.Ru

На счету Гретцки 894 шайбы. В активе Овечкина 854 гола. ТАСС