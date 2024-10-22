«Амур» покинул тренер нападающих

Руководство «Амура» приняло решение расторгнуть соглашение с тренером нападающих Евгением Фёдоровым. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточной команды.

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Команда забила 34 гола в 17 матчах чемпионатах. Меньше в лиге забрасывает только «Барыс» (21). Подопечные Андрея Мартемьянова находится на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 12 баллов после 17 сыгранных встреч в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре «Амур» сыграет в Москве с местным ЦСКА. Встреча состоится на «ЦСКА-Арене» завтра, 23 октября, и начнётся в 19:30 мск. Дальневосточный клуб потерпел три поражения подряд.