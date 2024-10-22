«Салават Юлаев» погасил задолженности по зарплате

«Салават Юлаев» погасил долги по зарплате.

© Sports.ru

Ранее появилась информация, что в «Салавате Юлаеве» появились задержки по выплате зарплаты и по этой причине легионеры команды не хотели играть в матче против «Трактора» (2:4).

Генеральный директор клуба Ринат Баширов сообщил, что задолженность уже погашена.

Гострудинспекция Башкирии объявила предостережение хоккейному клубу. Меру профилактики ведомство применило после появления информации о невыплате игрокам зарплаты за сентябрь.

«Ранее клуб уже допускал возникновение задолженности по зарплате, за что должностное лицо – генеральный директор АНО «ХК «Салават Юлаев» [Ринат Баширов] – привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ», – сообщили в надзорном ведомстве.

В Гострудинспекции отметили, что предостережение направили для недопущения подобных нарушений со стороны клуба впредь.