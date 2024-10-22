Гретцки оценил погоню Овечкина за его рекордом

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки оценил погоню российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за его рекордом по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Гретцки назвал Овечкина отличным игроком и снайпером и выразил уверенность в том, что россиянин превзойдет его достижение.

«Это всего лишь вопрос времени, будет ли это в конце текущего года, в начале следующего, когда угодно», — заявил он.

В активе 39-летнего Овечкина 854 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры россиянин играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.