В "Нефтехимике" рассказали о состоянии травмированного 15-летнего хоккеиста

Состояние защитника юношеской команды нижнекамского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" Тимура Бариева является стабильным, ухудшения здоровья нет. Об этом ТАСС сообщили в нижнекамском клубе.

"Сегодня Тимура привезли в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань. Состояние его стабильное, ухудшения нет", - сообщил собеседник агентства.

15-летний хоккеист получил повреждение в матче команд 2009 года рождения в первенстве Поволжья против "Ак Барс - Нефтяника" из города Альметьевск. После толчка в спину хоккеист упал и ударился головой о борт, он не смог покинуть лед самостоятельно. За это нарушение нападающий "Ак Барс - Нефтяника" Давид Ахмадиев заработал удаление до конца игры.