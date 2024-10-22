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«Северсталь» поместила защитника Дыбленко в список отказов

Хоккейный клуб «Северсталь» поместил защитника Ярослава Дыбленко в список отказов, сообщает Metaratings.ru.

«Северсталь» поместила защитника Дыбленко в список отказов
© Матч ТВ

Ранее сторона 30‑летнего хоккеиста сама запросила обмен у череповецкого клуба.

Дыбленко выступает за «Северсталь» с сезона‑2024/25. На счету игрока 10 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ без результативных действий.

Ранее в КХЛ защитник защищал цвета «Атланта», «Спартака», «Сочи», СКА и ЦСКА. Он является обладателем Кубка Гагарина.

Хоккей
Ярослав Дыбленко
СКА
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Спартак