«Северсталь» поместила защитника Дыбленко в список отказов

Хоккейный клуб «Северсталь» поместил защитника Ярослава Дыбленко в список отказов, сообщает Metaratings.ru.

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Ранее сторона 30‑летнего хоккеиста сама запросила обмен у череповецкого клуба.

Дыбленко выступает за «Северсталь» с сезона‑2024/25. На счету игрока 10 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ без результативных действий.

Ранее в КХЛ защитник защищал цвета «Атланта», «Спартака», «Сочи», СКА и ЦСКА. Он является обладателем Кубка Гагарина.