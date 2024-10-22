«Северсталь» поместила защитника Дыбленко в список отказов
Хоккейный клуб «Северсталь» поместил защитника Ярослава Дыбленко в список отказов, сообщает Metaratings.ru.
Ранее сторона 30‑летнего хоккеиста сама запросила обмен у череповецкого клуба.
Дыбленко выступает за «Северсталь» с сезона‑2024/25. На счету игрока 10 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ без результативных действий.
Ранее в КХЛ защитник защищал цвета «Атланта», «Спартака», «Сочи», СКА и ЦСКА. Он является обладателем Кубка Гагарина.