Форвард «Флориды» Ткачук примет участие в ближайшем матче с «Миннесотой»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук примет участие в ближайшем матче с «Миннесотой»
Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук примет участие в ближайшем матче с «Миннесотой», сообщает пресс-служба «Пантерз». Встреча пройдёт в ночь на 23 октября в 01:30 мск. Ткачук сыграет в звене с Сэмом Беннетом и Картером Вераге. Нападающий пропустил несколько матчей из-за болезни.
«Я чувствую себя очень хорошо. Я никогда не был по-настоящему болен, просто мне пришлось сделать небольшую процедуру. С тех пор я чувствую себя хорошо, и мне просто нужно было взять несколько дней, чтобы убедиться, что всё улажено. Готов вернуться в состав и помочь. Ребята играют хорошо. Они так усердно работают, играют просто, работают друг за друга. Я рад вернуться, чтобы помочь им», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.