Форвард «Флориды» Ткачук примет участие в ближайшем матче с «Миннесотой»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук примет участие в ближайшем матче с «Миннесотой», сообщает пресс-служба «Пантерз». Встреча пройдёт в ночь на 23 октября в 01:30 мск. Ткачук сыграет в звене с Сэмом Беннетом и Картером Вераге. Нападающий пропустил несколько матчей из-за болезни.

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