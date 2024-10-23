Капризов оценил крупную победу «Миннесоты» над «Флоридой»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал крупную победу над «Флоридой Пантерз».

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«У нас был хороший старт в матче. Мы старались не удаляться, играть чисто. Наш вратарь делал отличные сейвы. Мы играли умно», — приводит слова Капризова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Миннесота Уайлд». «Уайлд» обыграли соперника со счётом 5:1.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Рейнджерс», а «Миннесота» встретится с «Тампой».