Гол и ассист Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»

В ночь с 22 на 23 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.

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В составе победителей голами отметились американский форвард Джеймс ван Римсдайк, канадские нападающие Джастин Дэнфорт и Шон Монахан. Дублем отметился форвард из Канады Мэтью Оливье. На счету российского нападающего Кирилла Марченко гол и результативная передача. Также ассистом отметился другой россиянин — Иван Проворов.

У «Торонто» голами отметились американские нападающие Мэтт Нис и Николас Робертсон.

Следующий матч «Коламбус» проведёт на выезде с командой «Нэшвилл Предаторз» 27 октября. «Торонто» начнёт домашнюю серию и встретится с «Сент-Луис Блюз» 25 октября.