Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов признан третьей звездой матча с «Торонто»

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов признан третьей звездой сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:2).

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В этой игре 25-летний россиянин отразил 26 бросков по своим воротам из 28.

Отметим, что звание первой звезды досталось форварду «жакетов» Мэтью Оливье, оформившему дубль. Второй звездой был признан ещё один нападающий «Коламбуса» Джастин Дэнфорт, на счету которого гол и два ассиста.

Всего на счету Тарасова в нынешнем сезоне четыре матча, в которых он отразил 88,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,29. Он выступает в системе «Коламбуса» с сезона-2020/2021.

«Блю Джекетс» набрали шесть очков в шести матчах и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.