Кучеров набрал два очка в матче против "Нью-Джерси" и продлил результативную серию

Две передачи российского нападающего "Тампы-Бэй" Никиты Кучерова помогли его команде победить "Нью-Джерси" - 8:5.

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"Нью-Джерси" и "Тампа-Бэй" выдали самый результативный матч в очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды на двоих забросили 13 шайб.

В первом периоде команды обменялись голами. На гол форварда "дьяволов" Джека Хьюза гости ответили точным броском Брэйдена Пойнта, которому ассистировал Никита Кучеров.

Судьба матча была предрешена во втором периоде, который "молнии" выиграли со счетом 5:1. В итоге "Тампа-Бэй" победила - 8:5. В составе победителей хет-трик на счету Брэндона Хагеля, дубль оформил Виктор Хедман, по разу отличились Джейк Гюнцель и Янис Мозер. А Кучеров сделал еще одну передачу.

В составе "Нью-Джерси" две шайбы в активе Тимо Мейера, также отличились Натан Бастиан и Стефан Ноэсен.

Кучеров продлил свою результативную серию до 6 матчей. На его счету 7 заброшенных шайб и 5 голевых передач.