В «Адмирале» рассказали, как проведут трансферную кампанию перед сезоном КХЛ

В «Адмирале» рассказали, как проведут трансферную кампанию перед следующим сезоном КХЛ
Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков рассказали, как дальневосточный клуб проведёт трансферную кампанию перед следующим сезоном КХЛ.
«В прошлом сезоне мы очень много поменяли в команде хоккеистов, и было бы странно, если не выйдя в плей-офф, мы не предприняли бы каких-то решений. Мы строим новую команду, в „Адмирале“ новые имена засверкали новыми красками. Мы понимаем, что находимся на Дальнем Востоке, нам приходится где-то рисковать. Конечно, такого уже не будет, поскольку на следующий год будет костяк команды, у кого-то контракты, кому-то сделаем квалификационное предложение. Проанализируем, но планируется, что селекция будет точечной», — приводит слова Житкова ТАСС.