Защитник «Барыса» Антипин получил перелом в игре с минским «Динамо»

Защитник «Барыса» Виктор Антипин получил перелом в игре с минским «Динамо» (2:1) и в ближайшее время будет переведён в список травмированных.

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Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

«В ближайшее время в список травмированных будет переведён защитник Виктор Антипин, который получил перелом в прошлой игре в Минске. На его место из «Номада» вызван Данил Бутенко», — сказано в сообщении команды.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Виктор Антипин провёл восемь матчей, в которых отдал одну результативную передачу. В следующей игре «Барыс» сыграет в Новосибирске с местной «Сибирью» сегодня, 23 октября.