«Флорида» продлила контракт с главным тренером Морисом. Он привел команду к 1-й победе в Кубке Стэнли в прошлом сезоне
Текущий сезон является последним по действующему контракту специалиста.
Морис возглавил «Пантерс» в 2022 году. В 2023-м он вывел команду в финал Кубка Стэнли, а в этом году привел команду к первому чемпионскому титулу.
Пол занимает 2-е место в истории НХЛ по количеству игр в регулярках в качестве главного тренера (1856), уступая лишь Скотти Боумэну (2141). Ранее он руководил «Хартфордом» / «Каролиной», «Торонто» и «Виннипегом».
В сезоне-2012/13 Морис работал в КХЛ – в магнитогорском «Металлурге».
Генич о словах Карпина про комментаторов: «Раздавал, раздаю и буду раздавать любые оценки по любому игровому эпизоду. Нравится кому-то это или нет – «вообще по барабану»
«Спартак» готов продать Бонгонда зимой. От игрока с высокой зарплатой ожидали большего (Metaratings)
В Бразилии семь гребцов-подростков погибли в ДТП