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«Флорида» продлила контракт с главным тренером Морисом. Он привел команду к 1-й победе в Кубке Стэнли в прошлом сезоне

Текущий сезон является последним по действующему контракту специалиста. 

«Флорида» продлила контракт с главным тренером Морисом
© Sports.ru

Морис возглавил «Пантерс» в 2022 году. В 2023-м он вывел команду в финал Кубка Стэнли, а в этом году привел команду к первому чемпионскому титулу. 

Пол занимает 2-е место в истории НХЛ по количеству игр в регулярках в качестве главного тренера (1856), уступая лишь Скотти Боумэну (2141). Ранее он руководил «Хартфордом» / «Каролиной», «Торонто» и «Виннипегом».

В сезоне-2012/13 Морис работал в КХЛ – в магнитогорском «Металлурге»

Хоккей
Скотти Боумэн
Металлург