Кэсселс вернулся в состав «Авангарда» на матч против «Трактора»

Стал известен состав «Авангарда» на матч против «Трактора».

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Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 23 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

В состав вернулся нападающий Коул Кэсселс, пропустивший три предыдущих матча «Авангарда».

Алексей Макеев заявлен 13-м нападающим.