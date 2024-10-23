Кэсселс вернулся в состав «Авангарда» на матч против «Трактора». Макеев заявлен 13-м нападающим
Стал известен состав «Авангарда» на матч против «Трактора».
Игра Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, 23 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.
В состав вернулся нападающий Коул Кэсселс, пропустивший три предыдущих матча «Авангарда».
Алексей Макеев заявлен 13-м нападающим.
«У Стаса Галиева травма, у Райана Спунера и Даррена Дитца небольшие повреждения. Пожелаем им здоровья, а добрым молодцам, что сегодня на лед выйдут – сил и удачи!» – говорится в сообщении клуба.