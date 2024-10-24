«Нефтехимик» прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Игра в Нижнекамске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). За хозяев отличились Герман Точилкин и Булат Шафигуллин, а у гостей единственную шайбу забросил Кирилл Рассказов.

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Эта победа позволила «Нефтехимику» прервать серию из пяти поражений в КХЛ, набрать 21 очко и подняться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 очками занимает 10-е место на Западе.

В следующем матче 26 октября «Нефтехимик» примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Сочи» 2 ноября сыграет дома с московским «Спартаком».