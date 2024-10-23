Дубль Кадейкина принес «Трактору» победу над «Авангардом» в Омске

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором». Победу одержали челябинцы со счётом 4:3.

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Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин с передачи Семёна Дер-Аргучинцева. Через полторы минуты Павел Коледов сравнял счёт в матче. В середине второго периода Семён Дер-Аргучинцев вновь вывел гостей вперёд. В середине третьего периода Кадейкин оформил дубль. Через минуту Алексей Макеев сократил отставание в счёте до минимума. Владимир Ткачёв в конце третьего периода забил гол в пустые ворота. «Авангард» вновь сократил отставание в счёте благодаря голу Семёна Чистякова, но на большее омичей не хватило.

«Трактор» одержал четвёртую победу подряд и во второй раз в сезоне обыграл омский «Авангард».