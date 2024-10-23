ХК ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и хабаровским «Амуром». Разгромную победу в матче одержали московские армейцы со счётом 7:0.

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Дублем в матче отметились нападающие ЦСКА Егор Афанасьев и Максим Мамин. На счету форварда также результативная передача. Ещё по голу в составе армейского клуба отметились Прохор Полтапов, Руслан Исхаков и Виталий Абрамов. «Сухой» матч на свой счёт записал голкипер ЦСКА Иван Просветов.

Таким образом, ЦСКА прервал свою четврёхматчевую серию поражений. В следующем матче московские армейцы сыграют с «Куньлунем» на выезде 25 октября.