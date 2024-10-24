Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

"Вашингтон" со счетом 6:3 обыграл "Филадельфию" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тейлор Рэддиш (5-я минута), Ник Дауд (23), Коннор Макмайкл (25, 28), Пьер-Люк Дюбуа (58) и Александр Овечкин (59). У "Филадельфии" отличились Трэвис Конечны (33), Оуэн Типпетт (37) и Матвей Мичков (47).

Овечкин забросил 855-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Россиянин забросил свою 50-ю шайбу в ворота "Филадельфии", ранее как минимум 50 голов он забивал в ворота "Виннипега" (55), "Каролины" (50) и "Тампы" (50). Для Овечкина эта встреча стала 1432-й в НХЛ. По этому показателю он вышел на 31-е место в истории лиги, сравнявшись с канадцем Майком Гартнером.

Нападающий "Филадельфии" Мичков забросил третью шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, ранее он дважды отличился в матче с "Эдмонтоном" (3:4 ОТ). Также в матче с "Вашингтоном" россиянин отметился результативной передачей. Его одноклубник Егор Замула сделал голевой пас в эпизоде со второй заброшенной шайбой. Вратарь "Филадельфии" Иван Федотов отразил 20 бросков из 24.

"Вашингтон" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 10 очков в шести встречах. "Филадельфия" идет на восьмом месте в том же дивизионе, набрав три очка в семи матчах.

Свой следующий матч "Вашингтон" проведет 27 октября в гостях против "Тампы", "Филадельфия" 26 октября сыграет дома с "Миннесотой".