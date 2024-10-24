Овечкин упрочил лидерство в НХЛ по голам в пустые ворота

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин обновил свой же рекорд по голам в пустые ворота.

© Российская Газета

Овечкин в матче против "Филадельфии" забросил шайбу, отличившись в самом конце встречи, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока. В итоге столичная команда выиграла 6:3.

Для Овечкина эта шайба стала 58-й, заброшенной в пустые ворота и по этому показателю он рекордсмен НХЛ. На второй строчке Уэйн Гретцки - 56 шайб.

Также россиянин постепенно догоняет в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ защитника Рэя Бурка. На счету Овечкина 1555 очков, у Бурка - 1579.

Лидирует по этому показателю Гретцки - 2857.