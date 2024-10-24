В «Вашингтоне» оценили результативность Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил результативность российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и отметил, что игрок часто угрожает воротам соперника. Его слова приводит пресс-служба клуба.

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«Он угрожает воротам из хороших позиций и при игре в большинстве наносит свои броски, но пока они просто не достигают цели. Думаю, что со временем это принесет результат», — заявил он.

А в ночь на 24 октября «Вашингтон» во встрече регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Филадельфию Флайерз». Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3. Овечкин поразил пустые ворота соперников на 59-й минуте поединка, установив окончательный счет в матче. Его ассистентом выступил Дилан Строум. Эта шайба стала для него второй в сезоне.

Российский нападающий забросил 855-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки и сократил отставание до 39 шайб.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет против «Тампы-Бэй Лайтнинг». Игра состоится 27 октября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.